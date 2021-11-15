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العراق: المفوضية تكشف نتائج الفرز اليدوي لـ108محطة بالرصافة

العراق: المفوضية تكشف نتائج الفرز اليدوي لـ108محطة بالرصافة
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت مفوضية الانتخابات العراقية ، اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً بعد فرز 108 محطة في مكتب انتخابات الرصافة.

العالم - العراق

وقالت المفوضية في توضيح، إنها "أجرت اليوم علميات عد وفرز يدوي للمحطات التي أُلزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، حيث قررت الهيئة في وقت سابق التحقق من صحة الإجراءات المُتخذة ومدى تأثيرها على أحقية الطاعن في الفوز بعضوية مجلس النواب وعدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع".

وأضافت، أن "هذه المحطات في الدائرة السادسة (مكتب انتخابات بغداد الرصافة)، وشملت 108 محطات، وجرى عدها وفرزها في قاعة (الشرف) ببغداد، وتبين أنها مطابقة أثناء المشاهدة العيانية، عدا صناديق ثماني محطات وُجد فيها أوراق اقتراع اتضح عدم بطلانها، من خلال تدقيقها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض، ورُفعت النتيجة إلى مجلس المفوضين الذي بدوره سيرسلها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها".

ولفتت إلى أن "الإجراءات تمت بحضور المراقبين الدوليين وعدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات، إضافة إلى وكلاء الكيانات السياسية، لمتابعة العملية وفق الضوابط المعمول بها".

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