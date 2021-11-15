التشخيص الأمني الصهيوني من البرنامج النووي الإيراني

العالم - العين الاسرائيلية

ونناقش في حلقة برنامج"العين الاسرائيلية "، موضوع مواكبة الاعلام الاسرائيلي المناورات العسكرية الايرانية في بحر عمان متلقفا الرسائل التي حملتها.

ونسلط في برنامج " العين الاسرائيلية "، الضوء على مناقشة الاعلام الإسرائيلي في القدرة الصهيونية على مواجهة القوى الايرانية التسلحية ومحاولات وضع حد لبرنامجها النووي، وسط اعتراف واضح باخفاق تل أبيب في هذه المهمة العقيمة كما يراها المحللون الاسرائيليون.



كما تطرق البرنامج الى ما كشفته التلفزة العبرية عن زيارة قام بها نجل خليفة حفتر الى تل أبيب فهل تسعى ليبيا للتطبيع؟

وبحث برنامج " العين الاسرائيلية "، فيما قرأته القناة الـ 12 الاسرائيلية حول المناورات العسكرية الاخيرة التي أجرتها الجمهورية الاسلامية الايرانية تحت عنوان "ذو الفقار" في بحر عمان ومضيق هرمز رصدها الاعلام الاسرائيلي بكل اهتمام كونها وجهت رسائل كثيرة للاعداء .

كما تطرق البرنامج حول المجازفة بضرب إيران لن يمر بهدوء وهذا ماشخصه الخبراء العسكريون الصهاينة نتائج أي مغامرة إسرائيلية بمهاجمة البرنامج النووي الايراني ولاسيما أن الامور لن تبقى محصورة بين إيران والكيان الصهيوني بل ستتوسع الحرب لتطال الجبهات المحيطة بحسب ما ورد في القناة 20 العبرية.

وبحث برنامج " العين الاسرائيلية "، في ما تعيشه المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال قلقا متعاظما من تنامي القدرات التسلحية لمحور المقاومة في الجبهات الشمالية والجنوبية على السواء وعليه لا تبدو الهجمات الصهيونية المتتالية على سوريا قادرة على التخفيف من هذا القلق رغم ادعاءات قادة العدو كما تشير قناة كان العبرية.

وتناول البرنامج ما يتعلق بسياق التطبيع حيث كشف اعلام العدو الى أن ابن الجنرال الليبي خليفة حفتر هبط على متن طائرة قادمة من دبي في إحد مطارات فلسطين المحتلة والتقى بداخلها شخصية اسرائيلية بحسب ما زعمته قناة كان العبرية.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "، نستضيف:

- خالد الرواس المتابع الباحث والمحلل السياسي من بيروت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5899618