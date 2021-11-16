أنور قرقاش: الإمارات تعمل على تهدئة التوتر مع إيران

العالم-الامارات

وادعى قرقاش في كلمة ألقاها أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، ان بلاده "ما زالت تشعر بقلق عميق من سلوك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ولكن تعمل على تهدئة التوتر مع إيران".

وأوضح أن "أبوظبي تتخذ خطوات التهدئة، حيث أنه لا مصلحة لها في المواجهة التي ستدفع ثمنها المنطقة كلها على مدى عقود قادمة".

وأشار إلى أن العملية ستكون بطيئة، آملا في أن يتسنى بمرور الوقت "بناء الثقة بين الجانبين وبدء إحراز تقدم نحو وضع أكثر استدامة ومفيد للطرفين".

وقال إن "الإمارات تعمل لبناء جسور مع كل الدول بما فيها تلك التي لها خلافات جدية معها".

وفيما يتعلق بأفغانستان، أشار إلى أن "التطورات الأخيرة كانت مقلقة للغاية بالنسبة للإمارات على جبهتين، هما صعود التطرف والدور المتصور للولايات المتحدة في المنطقة".

ولفت إلى أن "الإمارات تدرك أن الدور الأمريكي يتغير لكنه ما زال حيويا"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لا تزال الشريك الأمني الرئيس للإمارات".

وفي 9 نوفمبر الحالي، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وتأتي زيارة بن زايد إلى دمشق بعد تبادل الاتصالات الهاتفية خلال الفترة الماضية بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والأسد.