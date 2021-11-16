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اجتماع تنسيقي روسي سوري بشأن القضايا الإنسانية في دمشق يوم الثلاثاء

اجتماع تنسيقي روسي سوري بشأن القضايا الإنسانية في دمشق يوم الثلاثاء
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء لمقرات التنسيق الروسية والسورية الخاصة بعودة النازحين وعودة البلاد إلى الحياة السلمية في دمشق.

العالم-سوريا

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم الاثنين، إلى أن الاجتماع "لمناقشة مسائل التسوية السورية في فترة ما بعد النزاع" سيعقد بمشاركة قادة مقرات التنسيق الروسية والسورية، وقائد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، والسفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن يشارك في الاجتماع ممثلو الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع أنه ستجري في ختام الاجتماع مراسم تسليم مساعدات إنسانية روسية لسوريا.

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اجتماع تنسيقي روسي سوري بشأن القضايا الإنسانية في دمشق يوم الثلاثاء

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