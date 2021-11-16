بينت يتهم الأمم المتحدة بالانحياز ضد كيانه!

العالم - الاحتلال

جاءت تصريحات نفتالي بينت هذه خلال لقائه السفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ، قائلا :" أشكرك على كونك تمثلين صوت النزاهة والمنطق في مؤسسة يمكن لكلانا الجزم بأنها منحازة ضد إسرائيل".

وأضاف بينت :" أتمنى أن تحصلي خلال زيارتك على صورة أفضل حول التحديات الفريدة التي نواجهها هنا، وحول المنظمات الإرهابية ، حسب قوله.

وتابع بينت :" أعلم أن الولايات المتحدة وأنت كنتم دائما تدعموننا على مر السنين، ووقفتم إلى جانب إسرائيل وعبّرتم عن صوت الحقيقة".

ووصلت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الإثنين إلى اسرائيل، في زيارة غير محددة المدة.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: "لقد وصلت إلى إسرائيل وأتطلع إلى اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز العلاقة القوية بين بلدينا ومناقشة التعاون الأمريكي الإسرائيلي في الأمم المتحدة".