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بينت يتهم الأمم المتحدة بالانحياز ضد كيانه!

بينت يتهم الأمم المتحدة بالانحياز ضد كيانه!
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء کیان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت مساء امس الاثنين، إن منظمة الأمم المتحدة منحازة ضد "إسرائيل"، مدعيا ان هناك فرق شاسع بين الواقع الموجود في إسرائيل وما يتم ترديده عنا في أروقة الأمم المتحدة.

العالم - الاحتلال

جاءت تصريحات نفتالي بينت هذه خلال لقائه السفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ، قائلا :" أشكرك على كونك تمثلين صوت النزاهة والمنطق في مؤسسة يمكن لكلانا الجزم بأنها منحازة ضد إسرائيل".

وأضاف بينت :" أتمنى أن تحصلي خلال زيارتك على صورة أفضل حول التحديات الفريدة التي نواجهها هنا، وحول المنظمات الإرهابية ، حسب قوله.

وتابع بينت :" أعلم أن الولايات المتحدة وأنت كنتم دائما تدعموننا على مر السنين، ووقفتم إلى جانب إسرائيل وعبّرتم عن صوت الحقيقة".

ووصلت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الإثنين إلى اسرائيل، في زيارة غير محددة المدة.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: "لقد وصلت إلى إسرائيل وأتطلع إلى اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز العلاقة القوية بين بلدينا ومناقشة التعاون الأمريكي الإسرائيلي في الأمم المتحدة".

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