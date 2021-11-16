حركة الشعب التونسية: نطالب الرئيس سعيد الاسراع بتنفيذ قراراته

العالم- خاص بالعالم

وقال عويدات في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان من يقول بان كل الشعب التونسي اصبح ضد مسار 25 يوليو غير صحيح، مؤكداً ان الذين اليوم ضد مسار 25 يوليو هم نفسهم الحزام السياسي في حكومة المشيشي، بالاضافة الى نواب وقيادات حركة النهضة وبعض وكالاء هذه المنظومة.

واوضح عويدات، ان حركة الشعب تدعم قرارات الرئيس سعيد وتطالبه الاسراع بتنفيذها حتى تنأى تونس من المترصدين بهذا المسار، الذين يدعون الى ديمقراطية جوفاء كانوا عايشين فيها لمدة عشر واليوم يريدون استمرار هذه المنظومة الفاسدة التي لم تنصر الشعب التونسي والى الدور الاجتماعي للدولة، معتبراً ان مسار 25 يوليو هو مسار تصحيحي من اجل ثورة 17 ديسامبر التي انقلبت عليها حركة النهضة، مشدداً على ان تونس تسير في الخطوة الصحيحة رغم ان الخطوات بطيئة بسبب العراقيل التي تواجهها من قبل حركة النهضة، داعياً الرئيس سعيد الاسراع في اجراءاته.

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