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الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ انفجار ليفربول

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ انفجار ليفربول
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت الشرطة البريطانية، أن الرجل الذي يقف وراء انفجار سيارة أجرة في ليفربول، والذي وصفته السلطات بأنه حادث إرهابي، يدعى عماد السويلمين وعمره 32 عاما.

العالم - أوروبا

وقال أندرو ميكس، وهو رئيس المباحث في شرطة مانشستر الكبرى في بيان “تحقيقاتنا جارية لكننا نعتقد بقوة في هذه المرحلة أن المتوفى يدعى عماد السويلمين ويبلغ من العمر 32 عاما”.

وأضاف “السويلمين له صلة بعنوانين في شارعي روتلاند وساتكليف حيث لا تزال عمليات البحث جارية”.

وأعلنت الشرطة البريطانية، الإثنين، أنها تتعامل مع الانفجار على أنه “عمل إرهابي” استخدمت فيه قنبلة يدوية.

وقال راس جاكسون، المسؤول عن شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، إن الدافع وراء انفجار الأحد غير واضح لكن “الراكب الذي قُتل” هو من صنع القنبلة.

والأحد، أوقفت الشرطة البريطانية ثلاثة أشخاص في إطار التحقيق المرتبط بانفجار سيارة أمام “مستشفى ليفربول النسائي” (شمال إنكلترا) أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موقع الانفجار حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا وسط تصاعد للدخان الكثيف وأفاد قائد جهاز إطفاء مرزيسايد فيل غاريغان بأن الحريق كان مشتعلا حين وصلت عربات الإطفاء.

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