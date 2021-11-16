شاهد:المعارضة السودانية تلبي الدعوة للتظاهرات بالعاصمة

العالم - السودان

تجمع المهنيين دعا الى المشاركة الشعبية الواسعة في مليونية يوم السبت المقبل تحت شعار لاتفاوض ولاشراكة ولا شرعية مؤكداً المضي قدماً في التصعيد ضد قرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفي مقدمتها حل مجلس السيادة والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك.

الدعوة لقيت تأييداً من قبل قوى المعارضة حيث باشرت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم في إغلاق الشوارع بالمتاريس ضمن خطتها لتصعيد المواجهة مع العسكر في وقت اعلنت اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية الإضراب عن العمل والعصيان المدني لمدة يومين، اضافةً الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم رفضاً للقرارات الجائرة لقائد الجيش وانقلابه على الحكومة الانتقالية.

وفي الوقت الذي مضى فيه البرهان لتشكيل مجلسه السيادي، أعلنت قوى الحرية والتغيير تكوين جبهة وطنية واسعة لمقاومة الانقلاب حتى استعادة السلطة المدنية وصولاً إلى التحول الديمقراطي.

الجبهة التي تتكون من ستة وعشرين مكوناً من الأحزاب والحركات والمجموعات السياسية والمدنية، حمّلت في بيان لها مجموعة الانقلاب مسؤولية ما حدث في تظاهرات السبت، من عنف مفرط وقتل ومداهمة منازل المواطنين واعتبرتها جرائم وانتهاكات مخالفةً للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد البيان تمسكه بنصوص الوثيقة الدستورية والعمل على استكمال السلام الشامل والعادل كما طالب بـإطلاق سراح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمزاولة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم.

ووسط هذا التصعيد تسعى وساطات إقليمية ودولية، من بينها الأمم المتحدة والجامعة العربية ودولة جنوب السودان، منذ أكثر من أسبوع إلى استئناف الحكومة الانتقالية عملها، وعودة الأوضاع في البلاد إلى ما قبل إجراءات قائد الجيش وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية "ماري كاثرين في" تزور الخرطوم لدعم التوصل إلى حل للأزمة في البلاد. ودعا المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إلى الإفراج الفوري عن قادة المعارضة المحتجزين في السودان، ووقف العنف ضد المتظاهرين.