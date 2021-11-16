أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

العالم - رياضة

وتشهد مباريات اليوم مواجهات حاسمة في صراع ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ومن بين المباريات التي ستكون مثيرة للاهتمام هي مباراة منتخب الإمارات ضد لبنان ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسيبحث منتخب الإمارات عن تحقيق انتصاره الأول في التصفيات، بعد 3 تعادلات، وخسارتين في أول 5 جولات، جعلت الفريق يحتل المركز الخامس برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث بـ5 نقاط.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين على استاد زعبيل بنادي الوصل قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.

كما يعرف اليوم عدة مباريات مثيرة للاهتمام، لمنتخبات عربية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال كمباراة فيتنام والسعودية، والعراق وكوريا الجنوبية، وسوريا وإيران، وعمان واليابان.

وضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، يواجه منتخب هولندا النرويج، حيث يحتاج رجال لويس فان خال لتفادي الخسارة، من أجل ضمان تأهلهم المباشر إلى كأس العالم، فيما رفاق إيرلينغ هالاند الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، سيحتاجون للفوز للحفاظ على حظوظهم في التأهل من الملحق، على حساب تركيا التي تأمل في ضمان مركز ثانٍ مؤهل للملحق خلف هولندا، أو خطف بطاقة التأهل المباشر.

وفي تصفيات أمريكا الجنوبية يأمل منتخب أوروغواي في تجاوز سلسلة نتائجه السلبية ضد بوليفيا، بعدما خسروا آخر 3 مباريات جعلت مهمتهم معقدة في بلوغ كأس العالم 2022.

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 بتوقيت الإمارات (غرينيتش +4)

لبنان ـ الإمارات: 16:00

فيتنام ـ السعودية: 16:00

مصر ـ الغابون: 17:00

تونس ـ زامبيا: 23:00

هولندا ـ النرويج: 23:45

بوليفيا ـ أوروغواي: 00:00

مباريات اليوم ـ تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

لبنان ـ الإمارات: 16:00

فيتنام ـ السعودية: 16:00

العراق ـ كوريا الجنوبية: 19:00

سوريا ـ إيران: 20:00

عمان ـ اليابان: 20:00

مباريات اليوم ـ التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

مصر ـ الغابون: 17:00

ليبيا ـ أنغولا: 17:00

الجزائر ـ بوركينا فاسو: 20:00

المغرب ـ غينيا: 23:00

تونس ـ زامبيا: 23:00

موريتانيا ـ غينيا الاستوائية: 23:00

مباريات اليوم ـ التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022

فنلندا ـ فرنسا: 23:45

هولندا ـ النرويج: 23:45

ويلز ـ بلجيكا: 23:45

مباريات اليوم ـ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

بوليفيا ـ أوروغواي: 00:00

فنزويلا ـ بيرو: 01:00