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مفاوضات إسرائيلية ـ إماراتية لإنشاء منطقة تجارة حرة

مفاوضات إسرائيلية ـ إماراتية لإنشاء منطقة تجارة حرة
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الاقتصاد في الكيان الاسرائيلي ان مفاوضات انطلقت للتوصل الى اتفاق تجارة حرة بين الكيان والامارات.

العالم- الإحتلال

وقالت ان وزيرة الاقتصاد اورنا باربيفاي عقدت اجتماعا مع وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري، فيما يقوم مسؤولون بارزون من الكيان الاسرائيلي بزيارة الى ابو ظبي تستمر حتى يوم الخميس للحديث حول الاتفاق المرتقب.

وقالت مصادر في الفريق الاسرائيلي إن الهدف هو التوصل لاتفاق حول تجارة السلع والخدمات والتجارة الالكترونية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الامارات والكيان الاسرائيلي منذ بداية العام نحو نصف مليار دولار.

وطبعت الامارات مع الكيان الاسرائيلي السنة الماضية برعاية امريكية في طعنة بالظهر للقضية الفلسطينية.

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