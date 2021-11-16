واقعة غريبة..القبض على مريض أثار الضجة في الأردن!

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وأفادت وسائل اعلام محلية ، أن مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات كشف عن تفاصيل ضبط مريض انتحل صفة طبيب في يعمل المستشفى، وتحويله إلى الادعاء العام.

وقال العبداللات إن المريض كان يراجع عيادات المستشفى خلال الفترة الماضية، وانتحل قبل يومين صفة طبيب يعمل في المستشفى وارتدى الزي الخاص بالأطباء ووضع السماعات على كتفيه.

وأضاف أنه بدأ يتجول بين الأقسام بهدف الكشف عن المرضى وتقييم حالتهم الصحية.

وبين أن الشخص المذكور تجول بين المرضى وقدم لهم تشخيصات طبية، وقال لمرافقي احد المرضى إن مريضهم بوضع صحي سيئ وقد يفارق الحياة بعد يومين، فيما قال لآخرين أن حالة المريض الصحية لا تستدعي بقائه في المستشفى وأن عليه الذهاب إلى المنزل.

وأكد، أن منتحل صفة الطبيب لم يقم بصرف أي أنواع من الأدوية أو إعطائها للمرضى.

وعن ضبط منتحل صفة الطبيب، قال العبداللات إن الاطباء في المستشفى شكّوا في أمره ما دعاهم إلى تبليغ الأجهزة الأمنية والتي حضرت على الفور وألقت القبض عليه وأحالته إلى التحقيق.