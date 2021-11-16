الجبهة الشعبية تدعو لاستنزاف الاحتلال بالأشكال الممكنة كافة

العالم- فلسطين

وقالت الجبهة الشعبية، في بيان: "إنّ استمرار الاحتلال الصهيوني في اقتحام المدن والبلدات والمُخيّمات الفلسطينيّة وتنفيذ جرائمه بحق شعبنا، يدعو جميع قوى شعبنا إلى الانتقال إلى ميادين المواجهة والاشتباك المفتوح مع الاحتلال لوقف جرائمه".

ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة إلى المزيد من اجتراح التكتيكات والوسائل التي تستنزف العدو بالأشكال الممكنة كافة.

وأكدت أنّ ضمان استمرار مشاركة الشباب الثائر يستوجب تشكيل قيادة وطنيّة موحّدة تدير مفاعيل الاشتباك مع الاحتلال على الأرض، ومن خلالها تتشكّل لجان الحماية الشعبيّة التي تتصدى لعدوان الاحتلال وبطش مستوطنيه.

وكانت اشتباكات ومواجهات اندلعت -فجر اليوم- بين مقاومين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خاصة أثناء اقتحامها مدينة طوباس.

وخلال تلك الاشتباكات، قضى بني عودة بعد إصابته برصاصة اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى.

ونعت حركة حماس، شهيدها البطل الأسير المحرر، "الذي ارتقى في ميدان العز والشرف خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال".