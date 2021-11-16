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محمد صلاح مطلوب "بأي ثمن" في نادي برشلونة!

محمد صلاح مطلوب
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أثار تقرير صحفي إسباني،الغموض حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، إذ من المرجح أن ينتقل لملاعب الليغا خلال الفترة المقبلة.

العالم - رياضة

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "إل ناسيونال"الإسبانية، فإن النجم المصري بات مطلوبًا "بأي ثمن" في نادي برشلونة، بناءً على طلب المدرب الشاب تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد البلوغرانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تشافي معجب بمحمد صلاح، خاصة وأنه وصفه بـ "أحد أفضل لاعبي العالم" عقب فوز ليفربول بكأس العالم للأندية عام 2019.

وقال تشافي في تصريحات حينها: "صلاح هو أحد أفضل 10 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، يقدم دائمًا أداءً رائعًا. لقد شاهدته في المباراة النهائية، إنه لاعب رائع".

ويسعى تشافي لتجديد دماء تشكيلة الفريق الكتالوني وتعزيز صفوفه بعناصر مميزة، في إطار مخططه لإعادة البلوغرانا للواجهة الأوروبية مجددًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تفكير تشافي في التعاقد مع صلاح يأتي بسبب رغبته في الحفاظ على توازن القوى بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، الذي اقترب بشدة من التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وستعزز صفقة مبابي المرتقبة صفوف الفريق الملكي بدفعة هجومية هائلة، في حين يعاني برشلونة من نقص العناصر المميزة في الخط الأمامي، خاصة بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قلعة كامب نو الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن اهتمام برشلونة بالفرعون المصري محمد صلاح يقلق إدارة ليفربول، التي تخشى بدورها رحيل اللاعب عن ملعب آنفيلد.

وينتهي عقد النجم المصري مع الريدز في صيف عام 2023، في حين لم يتوصل اللاعب لاتفاق نهائي مع إدارة النادي بشأن تمديد عقده، بسبب خلاف على الراتب السنوي.

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محمد صلاح مطلوب "بأي ثمن" في نادي برشلونة!