الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب رئيس الوزراء البولندي: هنالك حرب هجينة جارية بالفعل مع بيلاروس

نائب رئيس الوزراء البولندي: هنالك حرب هجينة جارية بالفعل مع بيلاروس
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس الوزراء البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، إنه لن تكون هنالك "حرب باستخدام الأسلحة" بين بولندا وبيلاروس، وإنما هنالك "حرب هجينة جارية بالفعل بين البلدين".

العالم - أوروبا

وأضاف كاتشينسكي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "الأرجح لن تكون هناك حرب مع بيلاروس.. لدينا بالفعل حرب هجينة، لكن الحرب باستخدام الأسلحة ليست في الأفق. أنا أستخدم هذه الكلمة، أو بالأحرى، لأننا نتعامل مع خصم لا يمكن التنبؤ به".

من جهتها أبدت الخارجية البولندية خشيتها من حصول المهاجرين على الأسلحة.

وقال بافيل جابلونسكي، نائب وزير الخارجية، إن بولندا تخشى أن يكون المهاجرون على الحدود مع بيلاروس مسلحين:"لدينا معلومات من الشبكات الاجتماعية والمراسلين، التي يستخدمها الجانب البيلاروسي للتواصل مع المهاجرين الذين يحضرونهم إلى هناك، أن هناك أفكارا لتسليح بعض المهاجرين بالأسلحة النارية حتى يتمكنوا من مهاجمة أولئك الذين يحرسون الحدود البولندية".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الوضع في الوقت الحالي لا يزال متوترا للغاية و"قد يتفاقم في أي لحظة".

من جانب آخر، اتهمت بولندا مسؤولي الأمن البيلاروسيين بتدمير الأسوار الحدودية، وقالت وزارة الدفاع البولندية على تويتر: "القوات البيلاروسية تهدم السياج في الليل من أجل تمكين المهاجرين من عبور الحدود بشكل غير قانوني".

روابط ذات صلة

بولندا تبدأ في ديسمبر تشييد جدار على حدود بيلاروس

کارثة إنسانية تهدد اللاجئين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروس

بولندا تعلن العثور على جثة سوري قرب حدود بيلاروسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكومة السورية تقرر زيادة القرض الشهري للطلاب

تصدير مليون و31 ألف طن بضائع إيرانية إلى العراق عبر منفذ مهران

الإمارات بصدد شراء منظومة دفاع جوي من سيئول بقيمة 3.5 مليار$

الآسيوي يفند مزاعم الأردن حول حارسة مرمى منتخب إيران

نائب رئيس الوزراء البولندي: هنالك حرب هجينة جارية بالفعل مع بيلاروس

الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لكورونا