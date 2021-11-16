نائب رئيس الوزراء البولندي: هنالك حرب هجينة جارية بالفعل مع بيلاروس

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وأضاف كاتشينسكي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "الأرجح لن تكون هناك حرب مع بيلاروس.. لدينا بالفعل حرب هجينة، لكن الحرب باستخدام الأسلحة ليست في الأفق. أنا أستخدم هذه الكلمة، أو بالأحرى، لأننا نتعامل مع خصم لا يمكن التنبؤ به".

من جهتها أبدت الخارجية البولندية خشيتها من حصول المهاجرين على الأسلحة.

وقال بافيل جابلونسكي، نائب وزير الخارجية، إن بولندا تخشى أن يكون المهاجرون على الحدود مع بيلاروس مسلحين:"لدينا معلومات من الشبكات الاجتماعية والمراسلين، التي يستخدمها الجانب البيلاروسي للتواصل مع المهاجرين الذين يحضرونهم إلى هناك، أن هناك أفكارا لتسليح بعض المهاجرين بالأسلحة النارية حتى يتمكنوا من مهاجمة أولئك الذين يحرسون الحدود البولندية".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الوضع في الوقت الحالي لا يزال متوترا للغاية و"قد يتفاقم في أي لحظة".

من جانب آخر، اتهمت بولندا مسؤولي الأمن البيلاروسيين بتدمير الأسوار الحدودية، وقالت وزارة الدفاع البولندية على تويتر: "القوات البيلاروسية تهدم السياج في الليل من أجل تمكين المهاجرين من عبور الحدود بشكل غير قانوني".