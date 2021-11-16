فيديو صادم.. مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت!

العالم - حوادث

وظهر في المقطع المصوَّر عدد من العمال يحاصرون سيارة مسؤول في إحدى شركات التنظيف في البلاد؛ على ما يبدو؛ لمنعه من الخروج، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.. إلا أن الرجل أقلع بسيارته مسرعًا، غير آبه بإمكانية دهس عدد من المحتجين، هربا من غضب العاملين.

ورفض عدد من مشاهدي الفيديو أن يكون قائد السيارة قد دهس أو قصد دهس أي شخص، ويقول معلق: "ما في أي دهس؛ ولكن الظلم حرام، أقل شيء ينزل من السيارة يهديهم".

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة أو السلطات على الحادث؛ اتهم عدد من المغردين شركةً محلية بتأخير دفع رواتب العمال منذ أشهر.

كما زعم البعض بأن الشركة المذكورة لم تجدد لهم إقاماتهم حتى، ولم تسمح لهم أيضًا بأخذ إجازات للسفر ورؤية عائلاتهم.