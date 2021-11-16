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اليمن.. لجنة شؤون الأسرى تقدم بلاغا للنائب العام حول جريمة إعدام 10 أسرى

اليمن.. لجنة شؤون الأسرى تقدم بلاغا للنائب العام حول جريمة إعدام 10 أسرى
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى بلاغاً إلى النائب العام، بشأن جريمة إعدام 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، في الساحل الغربي، من قبل مرتزقة العدوان.

العالم - اليمن

جرى ذلك خلال لقاء النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، الذي قدم لها بلاغاً رسمياً بالجريمة.

وبحسب وكالة (سبأ)، تطرق اللقاء إلى القضايا المتعلقة بأسرى قوى تحالف العدوان وأوضاعها القانونية، ومسارات العمل والمتابعة لملفات تبادل الأسرى، وما يحظى به أسرى قوى العدوان، من معاملة إنسانية تعكس أخلاق وسلوك وأدبيات الجيش واللجان الشعبية، في هذا الجانب.

ووجه القاضي الدكتور محمد الديلمي، النيابة المختصة، باتخاذ اللازم حيال هذه القضية، وبما يضمن تحريك الدعوى الجزائية ضد الجناة، لمحاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون.

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال قضايا وجرائم العدوان، وضمان حماية حقوق الضحايا، والسعي نحو محاكمة ومعاقبة الجناة.

وأشار النائب العام إلى اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بملف الأسرى، مؤكداً على مضاعفة الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لإنجاح مساعي تحرير الأسرى.

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