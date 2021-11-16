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وفيات كورونا في بريطانيا تسجل أعلى مستوى لها منذ مارس

وفيات كورونا في بريطانيا تسجل أعلى مستوى لها منذ مارس
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

بلغت وفيات فيروس كورونا في بريطانيا أعلى مستوى لها منذ مارس، بعد وفاة نحو 1000 شخص في أسبوع.

العالم - الأميركيتان

وبحسب "MIRROR" تم تسجيل 995 حالة وفاة في إنجلترا وويلز، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ 12 مارس، عندما تم تسجيل 1501 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وتزايدت الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لكنها ظلت أقل بكثير من تلك المسجلة في الشتاء الماضي خلال الموجة الثانية.

وتم تسجيل حوالي 111 حالة وفاة بين المقيمين في دور الرعاية التي تعالج المصابين بفيروس كورونا، انخفاضا من 112 في الأسبوع السابق.

وكان فيروس كورونا قد سجل في ذروته، حوالي 8433 حالة وفاة، في الأسبوع المنتهي في 22 يناير.

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