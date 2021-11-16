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شركة إسرائيلية للأسلحة المتطورة تفتح فرعا في الإمارات

شركة إسرائيلية للأسلحة المتطورة تفتح فرعا في الإمارات
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

إفتتحت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة المتطورة، فرعا لها في الإمارات، في خطوة جديدة لتعزيز التطبيع بين الكيان الاسرائيلي وهذا البلد.

العالم- الإحتلال

وقالت الشركة، المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز "هيرميس" وأنظمة استطلاع كهروضوئية، إنها ستدير عمليات تنسيق الحلول التكنولوجية للمستخدمين.

ونقل البيان عن ران كريل، نائب الرئيس الشركة التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها الـ4,6 مليار دولار في 2020: "تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقا جديدة مهمة لأنظمة البيت".

وأضاف: "نعتقد أن منتجاتنا تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في المنطقة".

ويتزامن الإعلان مع زيارة قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال عميكام نوركين، الإمارات لأول مرة نهاية الأسبوع لحضور معرض دبي للطيران.

وفي نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أدى قائد القوات الجوية الإماراتية، اللواء إبراهيم ناصر محمد العلوي، زيارة إلى تل ابيب في إطار فعاليات تدريب جوي اقيم هناك.

ومن المقرر أن يزور وزير الحرب في حكومة الاحتلال بيني غانتس، دبي مطلع الأسبوع لافتتاح "أول جناح إسرائيلي" في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات، وفق ما أعلن مكتبه الأحد.

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