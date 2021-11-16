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إيران تبدأ التسجيل لزيارة العتبات المقدسة في سوريا الشهر المقبل

إيران تبدأ التسجيل لزيارة العتبات المقدسة في سوريا الشهر المقبل
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لقسم شؤون العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية صحبت الله رحماني عن تسجيل الاسماء وايفاد قوافل الزائرين الى سوريا اعتبارا من الشهر المقبل.

العالم - إيران

وقال صحبت‌ الله رحماني: أصدرت سوريا تعليمات بهذا الصدد، وتقرر أن نبدأ تسجيل الرحلات في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتابع: سنعلن في ديسمبر/كانون الأول عن بدء تسجيل زيارة العتبات المقدسة في سوريا عبر مكاتب منظمة الحج والزيارة.

ونوه الى إمكانية إيفاد مئة ألف زائر إيراني إلى سوريا سنويًا بناءً على الاتفاقية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك رحلات برية إلى سوريا، قال: "الرحلات حاليا عن طريق الجو فقط لأسباب أمنية ودمشق آمنة تماما وفي المستقبل القريب يمكن السفر إلى مدن سورية أخرى أيضا."

وبشأن تكلفة السفر إلى سوريا لفت إلى أن مشاورات جارية بهذا الشأن، و"قمنا بالتنسيق حول شؤون الفنادق والمواصلات والخدمات اللوجستية والإقامة في سوريا، ولكن نظرا لارتفاع أسعار التذاكر، نعمل حاليا مع وزارة الطرق لخفض أسعارها، وسنعلن عن التكلفة النهائية عند اكتمال الخدمات."

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