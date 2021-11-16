الكويت تمنع 100 وافد من تجديد إقامتهم 'غالبيتهم لبنانيون'!

العالم - الكويت

وقالت مصادر أمنية مطلعة للصحيفة إن الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والإيرانية والمصرية.

وأوضحت أن بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لـ"حزب الله" (المقاومة الاسلامية في لبنان).

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قالت أمس الاثنين إن السلطات أوقفت جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، بزعم "عدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي".

وتأتي خطوة الكويت في خضم أزمة دبلوماسية افتعلتها السعودية والدول الخليجية مع لبنان اثر تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول العدوان السعودي على اليمن.