أميرعبداللهيان: دور لا يمكن إنكاره لإيران وتركيا في تطورات المنطقة

العالم - إيران

وجاء في منشور وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان مساء اليوم (الثلاثاء) على إنستغرام عن لقاء مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو:

"أبناء الوطن الأعزاء

السلام عليكم

يسعدني أنه وفي نهاية فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا أن أستضيف أخي وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في طهران حيث أجرينا مشاورات مهمة.

في محادثة استمرت ثلاث ساعات وعقدت في جو حميمي، إتفقنا على التحرك نحو خارطة طريق طويلة الأمد لتوسيع العلاقات بين البلدين.. نأمل أن يتم التوقيع بشكل نهائي على خارطة الطريق هذه التي يمكن أن تمهد الطريق لتحسين العلاقات في جميع المجالات، خلال لقاء رئيسي البلدين.

ناقشنا في هذا الاجتماع مختلف القضايا، بما في ذلك التعاون الحدودي والبيئي، وإدارة الموارد المائية، وقضية المهاجرين، والإرهاب، بالإضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

إيران وتركيا، باعتبارهما لاعبين إقليميين كبيرين، لهما دور لا يمكن إنكاره في تطورات المنطقة، ويمكن للتعاون بين البلدين أن يسهم في زيادة الاستقرار في غرب آسيا".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان استضاف أمس الإثنين نظيره التركي الذي التقى أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.