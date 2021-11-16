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وزير النفط الإيراني: الحظر الأميركي يتعارض مع معايير القانون الدولي

وزير النفط الإيراني: الحظر الأميركي يتعارض مع معايير القانون الدولي
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن الحظر الأميركي الأحادي الجانب ضد إيران، يتعارض مع معايير القانون الدولي.

العالم - إيران

وأكد أوجي في كلمته خلال الاجتماع الثالث والعشرين للدول المصدرة للغاز (جي إي ‌سي ‌إف) أن هذه الرؤية لا تخدم السلام والأمن الدوليين؛ بما في ذلك معالجة قضايا تغير المناخ وعقد الاستثمارات ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة ولاسيما إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشار إلى الأضرار الجسيمة الناجمة عن جائحة كورونا في الاقتصاد العالمي وتداعياته على أسواق الغاز؛ مبينا أن هذه التطورات ستُحدث على المدى المتوسط تغيّر في أنماط الإنتاج والاستهلاك العالمي للطاقة.

وقال وزير النفط الإيراني: "لقد مرت 50 عاما على وعود نقل التكنولوجيا (في مجالات الطاقة) وتزال هناك تحديات كثيرة في هذا الخصوص." مؤكدا أن الدول النامية ولاسيما الموردة للغاز هي بأمس الحاجة إلى هذه التقنية، نظرا لضرورة تقليل نسبة "الكربون" إلى أدنى حد في عملية إنتاج الغاز الطبيعي.

كما ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة "جي إي ‌سي إاف" من أجل تحقيق الأهداف الغائية المشتركة؛ مؤكدا على استعداد إيران "باعتبارها واحدة من الدول التي تختزن أكبر نسبة من الغاز الطبيعي في العالم"، لتقديم كامل الدعم في هذا السياق.

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