أرمينيا وأذربيجان تتفقان على هدنة بعد يوم من الاشتباكات

العالم- أسيا والباسفيك

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية انه، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء إطلاق النار على الحدود الشرقية لأرمينيا.

وأضافت أن الوضع استقر نسبياً بعد هدوء المعارك الدامية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف التصعيد العسكري والأعمال القتالية وبسط الاستقرار في المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان،

وقبيل اعلان الهدنة دعت الولايات المتحدة أذربيجان وأرمينيا إلى وقف القتال على الفور واستئناف المحادثات بينهما لتسوية النزاع بإقليم قره باغ المتنازع عليه، وذلك على خلفية تجدد الاشتباكات بين الطرفين.