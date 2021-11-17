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العميد قاآني: اقتدار إيران وأمنها اليوم مدينة لتضحيات الشهيد سليماني ورفاقه

العميد قاآني: اقتدار إيران وأمنها اليوم مدينة لتضحيات الشهيد سليماني ورفاقه
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية في ايران ،وضمن إشارته الى اخلاص الفريق قاسم سليماني ، إن ارساء دعائم اقتدار ايران وامنها على الساحة الدولية اليوم يعود إلى تضحيات الشهيد سليماني ورفاق دربه.

العالم - ايران

وجاء تصريح العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي خلال لقائه يوم الثلاثاء آية الله مرتضوي شاهرودي ، أحد كبار علماء خراسان وعضو المجلس الأعلى للحوزة العلمية.

بدوره تمنى آية الله مرتضوي شاهرودي خلال اللقاء التوفيق للعميد قاآني وأشار إلى قضية خدمة الناس وحل مشاكلهم وقال: على المسؤولين أن يعملوا بشكل لا يدفع المواطنين الى اساءة الظن بالنظام بل يعززوت ثقتهم عبر تقديم الخدمة لهم ومتابعة مشاكلهم .

وقال عضو المجلس الأعلى للحوزة العلمية في خراسان : "أصبحت الثورة الإسلامية نموذجاً في العالم وبين الدول الإسلامية كما عمل الجنرال سليماني بجد في هذا الطريقة وان الحرية والأمن التي نتمتع بها اليوم تعودان الى جهود ومساعي محور المقاومة وتضحيات مقاتلي الاسلام .

وقدم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي خلال هذا اللقاء تقريرا عن تطورات الأوضاع في أفغانستان والمنطقة ، كما تناول الجهود المبذولة من قبل محور المقاومة.

وفي إشارة إلى اخلاص الشهيد سليماني ، قال العميد قاآني إن ارساء دعائم اقتدار ايران وامنها على الساحة الدولية اليوم يعود إلى تضحيات الشهيد سليماني ورفاق دربه.

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