المرصد: مقتل لاجئ عراقي بإطلاق نار في ريف الحسكة

العالم-سوريا

وأوضح المرصد، أن "اللاجىء العراقي، الذي ينحدر من محافظة الموصل العراقية، قتل جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم "داعش"، وذلك في قرية الخبل التابعة لناحية الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وكان المرصد أفاد في 13 الشهر الجاري، بوقوع عملية اغتيال في مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق الحسكة، راحت ضحيتها لاجئة عراقية من مدينة الموصل، حيث تعرضت للقتل ضمن القسم الخامس من المخيم، بعد إطلاق النار عليها من قِبل مسلحين من خلايا "داعش".