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هولندا تتأهل إلى كأس العالم "قطر 2022" 

هولندا تتأهل إلى كأس العالم
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

تأهل المنتخب الهولندي إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بعد تغلبه على ضيفه النرويجي 2-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

العالم - رياضة

وسجل هدفي "الطواحين" الهولندية ستيفين بيرغوين وممفيس ديباي في الدقيقتين 84 و90+1 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب فرق المجموعة السابعة، ليحجز تذكرة العبور إلى نهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب النرويجي عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وتأهل إلى الملحق الأوروبي عن المجموعة السابعة، المنتخب التركي صاحب المركز الثاني والذي رفع رصيده إلى 21 نقطة بعد فوزه الثلاثاء على الجبل الأسود بنتيجة 2-1.

ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين متأهلين من دوري الأمم الأوروبية، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل "القارة العجوز" في مونديال قطر.

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هولندا تتأهل إلى كأس العالم "قطر 2022" 

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