جهاز آخر ينضم لقائمة أفضل الهواتف الذكية لهذه السنة

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ويأتي هاتف Poco M4 Pro 5G بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP53، أبعاده (163.6/75.8/8.8) ملم، وزنه 195 غ.

كما حصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بكفاءة عالية مع شبكات 5G، بفضل معالج MediaTek Dimensity 810 5G، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل على كاميرا أساسية فيها عدستان بدقة (50+8) ميغابيكسل ومجهزتان بمستشعر ليزري لتحديد أبعاد وعمق الصور، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.