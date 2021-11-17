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إسرائيل تشترط ربط المساعدات للبنان بفرض قيود على "حزب الله"

إسرائيل تشترط ربط المساعدات للبنان بفرض قيود على
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة عبرية، إن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اشتراط منح المساعدات الأمريكية للبنان بعدة بنود تتعلق بفرض قيود على "حزب الله".

العالم - الاحتلال

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بخصوص المباحثات التي تجريها غرينفيلد مع مسؤولين إسرائيليين.

وبدأت السفيرة غرينفيلد، الإثنين، سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، قبل أن تتوجه الأربعاء إلى رام الله للقاء مسؤولين هناك.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين (لم تسمهم) طلبوا من غرينفيلد أن تتضمن تلك الشروط إبعاد "حزب الله" من على الحدود، وأن يتعهد الجيش اللبناني بالعمل على "تصعيب "إنتاج التنظيم للصواريخ الدقيقة ومنع تهريب السلاح له من خارج لبنان، بحسب الصحيفة.

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