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لاجئة عراقية على حدود بيلاروس: تكلفة الرحلة كانت باهظة جداً

لاجئة عراقية على حدود بيلاروس: تكلفة الرحلة كانت باهظة جداً
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

صرحت لاجئة عراقية في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء روسية في المخيم المؤقت الذي أقامته سلطات بيلاروس على الحدود مع بولندا، اليوم الاربعاء، بأن تكلفة رحلتها إلى هنا كانت غالية جدا.

العالم-العراق

وفيما لم تذكر المبلغ الذي دفعته لقطع هذه الرحلة بحثاً عن ملجأ في أوروبا، رجحت أنها ستعود إلى العراق، وقد يجري ترحيلها قريبا إلى هناك.

وعبّرت هذه الشابة العراقية التي لم يُذكر اسمها عن شكرها للبيلاروسيين الذين قالت إنهم "قدموا لنا الماء، والصليب الأحمر وفر لنا الغذاء، لكن أوضاعنا مع ذلك سيئة. نحن لا نفعل أي شيء، ولكن شكرا للبيلاروسيين لأنهم نقلونا إلى هنا (المخيم) لأن الطقس بارد جدا في الأحراش، والأطفال والنساء يتجمدون من الصقيع".

واطلقت السلطات العراقية خلال اليومين الماضيين، رحلات جوية لاعادة المواطنين الذي هاجروا الى تلك الحدود أملاً في الحصول على لجوء في دول الاتحاد الاوروبي.

وفي وقت سابق، اتهم مجلس امن منطقة كردستان العراق، عبر بيان صحفي، "اطراف مناوئة" باستغلال قضية المهاجرين في بيلاروس للاساءة إلى أربيل.

واعتبر بيان المجلس إلى أن العراقيين الاكراد العالقين الآن في بيلاروس صرفوا اموالاً طائلة وسافروا بطرق قانونية للوصول الى تلك البلاد.

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