علي دايي يكشف حقيقة إجراء مفاوضات لتدريب المنتخب السوري

العالم - إيران

انتشرت في الأيام الماضية أنباء في بعض وسائل الإعلام العربية انباء عن سعي الاتحاد السوري لكرة القدم إقالة نزار محروس، وأجراء محادثات مع علي دايي لقبول قيادة المنتخب السوري لكرة القدم.

وأقال الاتحاد السوري لكرة القدم يوم أمس مدرب المنتخب الوطني نزار محروس وذلك عقب هزيمته أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

وجاء في بيان الاتحاد السوري: "قررت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم حل الجهاز الفني والإداري لمنتخب سوريا الأول على أن يتم تشكيل جهاز فني وإداري جديد خلال الساعات الـ48 القادمة".