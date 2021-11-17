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تشاهدون الليلة في بانوراما..

تقرير الوكالة الذرية، إيران تدعو إلى عدم التسييس...أزمة العلاقات بين الرياض وبيروت تراوح مكانها

تقرير الوكالة الذرية، إيران تدعو إلى عدم التسييس...أزمة العلاقات بين الرياض وبيروت تراوح مكانها
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، دعوة ايران اعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى تجنب إطلاق التصريحات المتسرعة لأغراض سياسية. مؤكدة بأن تخصيب اليورانيوم يأتي بعد اخطار الوكالة بذلك.

العالم - بانوراما

واصدرت الوكالة تقريرا جديدا تتهم فيه ايران بانتهاك العديد من القيود الرئيسية للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتاتي هذه التطورات قبل اسبوع من زيارة سيقوم بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي الى طهران.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: الازمة بين بيروت والرياض تراوح مكانها لا سيما وان الحلول المطروحة لا ترضي المملكة.

وعلى هامش الازمة سجلت عدة مواقف لبنانية تؤكد على تمتين العلاقات مع دول عربية بالخليج الفارسي.

بينما انشغل الوسط اللبناني بطروحات تبدو متأرجحة الى الان ومنها استقالة الوزير قرداحي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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