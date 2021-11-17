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سوريا والقرم تناقشان زيادة التبادل التجاري المشترك

سوريا والقرم تناقشان زيادة التبادل التجاري المشترك
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

بحثت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية السورية رانيا أحمد مع نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية القرم غيورغي مورادوف سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

العالم - سوريا

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك على هامش فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين آليات تنفيذ العمليات التجارية التي تتم في إطار البيت التجاري المشترك سوريا القرم بما يسهم بدعم اقتصاد البلدين وتشجيع المنتجين من صناعيين ومزارعين على الاستمرار بالعمل والإنتاج.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة البحث عن أنسب الأسعار للبضائع والمنتجات المشتركة بما يلائم المواصفات والجودة المطلوبة ضماناً لديمومة التبادل التجاري الثنائي وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.

كما ناقش الجانبان إمكانية عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بين سوريا والقرم خلال شهر كانون الثاني من العام القادم.

حضر الاجتماع مدير البيت التجاري من جمهورية القرم فلاديمير فلاديمير ومدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ومدير البيت التجاري من الجانب السوري ثائر فياض.

يشار إلى أن البيت التجاري سورية القرم شكل بموجب اتفاقية التعاون التجاري الاقتصادي الموقعة بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوزراء في جمهورية القرم في شهر آب 2019 ويعد بمثابة مركز لتبادل العروض التصديرية والمعلومات والبيانات حول المواد القابلة للتصدير بين البلدين وتسهيل ابرام الصفقات التجارية بينهما.

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