مباحثات سورية روسية للتعاون في مجال الاتصالات

العالم - سوريا

وفي تصريح لمندوبة سانا بينت مديرة إدارة تطوير الإعلام والتعاون الدولي في وزارة التنمية الرقمية والاتصالات الروسية لارينا إيكاترينا أن روسيا شريك أساسي لسورية في مجال تكنولوجيا الاتصالات وهناك العديد من المشاريع القائمة إضافة الى عدة مشاريع اخرى يحضر لإطلاقها قريبا وخاصة فيما يتعلق بمجال رقمنة التعليم والتحول الرقمي والاتصالات بالكامل.

وأكدت إيكاترينا استعداد الشركات الروسية للتعاون مع الشركات السورية ووزارة الاتصالات في دعم تطوير خدمات الاتصالات وتوفير خدمات أفضل في مجالات البث التلفزيوني الفضائي وتحسين شبكة الانترنت لوصولها إلى غالبية السكان في مختلف المناطق بأسعار وجودة ملائمة.

مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الاتصالات والتقانة محمد سعيد بين أن الوزارة مهتمة بجذب خبرات دولية في مجال الاتصالات خصوصا من الجانب الروسي لافتا إلى أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مع الشركاء تهتم بتجهيز البنية التحتية اللازمة لإنجاز التحول الرقمي.

وبدأ مشروع التحول الرقمي في سوريا باعتماد 12 مشروعا تشكل اساس التحول في الوزارات كافة وفق سعيد الذي أشار إلى أن هذه المشاريع بحاجة إلى الدعم الفني وخبرات متخصصة ما يبرز أهمية دور الجانب الروسي في هذا المجال.

وتأتي هذه المباحثات ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.