القضاء العراقي قد يصادق على طعون الانتخابات المتبقية

العالم - العراق

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان، إن "هناك نقضا من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، وهذا نقض متعلق بإعادة العد والفرز لمحطات قد تكون عدت وفرزت ابتداءً ممكن أن تعد وتفرز، أما إذا صادقت الهيئة على كل الطعون فلا يوجد عد وفرز".

وأضاف، أن "الهيئة القضائية أعادت قسما من الطعون التي أحيلت لها، وصادقت على توصيات مجلس المفوضين وقسم منها نقضت كما في المحطات الواردة لـ (108) إعادة عد وفرز، بالإضافة الى قرارات أخرى قد تكون فيها قرارات بإعادة العد والفرز، وقد تصادق الهيئة على جميع الطعون المتبقية لديها".

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الثلاثاء، أنها لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان للعراقية الإخبارية: "أكملنا التزاماتنا وننتظر انتهاء الهيئة القضائية من دراسة الطعون المقدمة".

وأضاف، أن "المفوضية لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية".