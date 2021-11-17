شاهد.. مبعوث ايران الى أفغانستان يؤكد على دعم ايران الكامل للشعب الأفغاني

العالم - افغانستان



مزدحمة هي جدول لقاءات المبعوث الخاص للرئيس الإيراني الى افغانستان، فيما يسعى المسؤولون الافغان الاستفادة من دروس جيرانهم في شتى المجالات وكيف انها تغلبت على العقوبات الاميركية الجائرة المفروضة عليها.



كاظمي قمي أكد للمسؤولين الافغان بان الازمات التي تعانيها افغانستان سببها التدخلات الاجنبية مشدداً على ان ايران تسعى لمساعدة الشعب الأفغاني في كافة المجالات.



يبدي قادة طالبان أهتمام كبيرا بزيارة الوفد الايراني، في هذا اللقاء حضر 6 من وزراء طالبان من أجل التداول حول ملفات التجارة والزراعة والمشاريع التنموية كما اتفق البلدان على تشكيل لجان مشتركة لبحث قضايا المهاجرين وتعزيز الأمن على الشريط الحدودي.



على هامش اللقائات الرسمية التقى السيد كاظمي قمي مع شورى علماء الشيعة الافغان، تركز اللقاء حول التطورات السياسية والأمنية الاخيرة التي شهدتها البلاد وانعكاساتها على واقع المسلمين الشيعة على ضوء الاعتداءات الارهابية التي تعرضوا لها في عددا من المناطق مؤخراً.



المبعوث الايراني حذر من تحركات اجنبية لتعزيز انعدام الامن في افغانستان عبر دعم وتقوية التنظيمات التكفيرية لتنفيذ اجندات خارجية.



أكد المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى أفغانستان ان بلاده هنا ليست للتجارة وانما لمساعدة الشعب الأفغاني على بناء المصانع والاعتماد على ثرواتها وقد تم تشكيل خمسة لجان للوقوف على ملفات مهمة مثل الطاقة والأقتصاد والتجارة والأمن وأمن الحدود.



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