عقيلة صالح يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

العالم - ليبيا

جاء إعلان رئيس مجلس النواب الليبي في كلمة مسجلة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها.

وقال صالح في كلمته: "أعلن ترشيح نفسي لرئاسة الدولة"، مضيفا "أصبحت الفرصة سانحة بعد أن أصدر مجلس النواب القوانين اللازمة للانتخابات".

وأضاف: "ولضمان وحدة الوطن وتجنبا لتفتيته، أصبح الطريق واضحا لتعبر البلاد أزماتها الراهنة إلى الاستقرار بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع"، مؤكدا أن "الانتخابات هي المخرج الوحيد لعدم التدخل الأجنبي".

وشدد صالح على احترامه للإعلان الدستوري بوصفه "الوثيقة التي تحكم البلاد حاليا"، مشيرا إلى سعيه لإقامة "نظام ديمقراطي والحفاظ على الطابع المدني للدولة"، و حرصه على "توحيد مؤسسات الدولة".

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قدم يوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما قدم خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.

وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت المفوضية أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.