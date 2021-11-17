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أردوغان يؤکد عدم الإفصاح عن تفاصيل التصنيع المشترك لمنظومة إس-400

أردوغان يؤکد عدم الإفصاح عن تفاصيل التصنيع المشترك لمنظومة إس-400
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن أنقرة وموسكو اتفقتا على عدم الإفصاح عن تفاصيل الإنتاج المشترك لمنظومة "إس-400" للدفاع الجوي.

العالم - ترکيا

وأوضح أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أنقرة، ردا على سؤال من أحد الصحفيين: "بخصوص إنتاج مكونات لمنظومة إس-400: "اتفقنا مع الجانب الروسي على عدم الإدلاء ببيانات، أو تفاصيل​​​. ولذا لا يمكنني قول شيء حول الأمر حاليا".

وبدأت روسيا بتسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا في 12 يوليو 2019، وذلك بناء على اتفاقية بهذا الشأن تم توقيعها في أنقرة في ديسمبر 2017.

وتسببت عمليات تسليم منظومات الدفاع الجوي الروسية لتركيا في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأمريكية، مهددة تركيا بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "اف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.

وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة "إس-400" لا تتعارض مع التزاماتها كعضو في حلف شمال الأطلسي.

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أردوغان يؤکد عدم الإفصاح عن تفاصيل التصنيع المشترك لمنظومة إس-400

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