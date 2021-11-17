تحالف العدوان يدعي إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مطار أبها الدولي

العالم - السعودية

وذكر التحالف، في بيان نقلته وكالة "واس"، أن الدفاعات الجوية السعودية "اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود".

ولم يحدد التحالف الطرف الذي يقف وراء الهجوم لكنه يتهم عادة القوات اليمنية بتنفيذ مثل هذه العمليات التي تستهدف مواقع للعدوان السعودي.

وقل ما تعترف السعودية بتعرضها للخسائر اثر الهجمات التي ينفذها الجيش اليمني ردا على العدوان الذي تقوده السعودية والحصار المفروض على الشعب اليمني.

يذكر بأن تحالف العدوان السعودي شن غارات مكثفة خلال 6 سنوات على المدنيين في اليمن مما ادى الى استشهاد وجرح عدد كبير من المدنيين بينهم أطفال ونساء، حيث تقوم قوات الجيش واللجان الشعبية بالرد على مجازر تحالف العدوان بحق اليمنيين، بإستهداف القواعد والمطارات العسكرية.