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العدوان السعودي يواصل غاراته على عدة محافظات يمنية

العدوان السعودي يواصل غاراته على عدة محافظات يمنية
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

يواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية، مخلفا إصابات وأضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

العالم - اليمن

في صعدة أفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بإصابة 3 مواطنين ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه.

كما أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة قهر افيق بمديرية باقم الحدودية.

وفي مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 20 غارة على مديرية صرواح، و5 غارات على مديرية الجوبة.

وفي الحديدة أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق رصد 131 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروقات قوى العدوان تضمنت 6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية، ومحاولة تسلل في حيس تم إفشالها.

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العدوان السعودي يواصل غاراته على عدة محافظات يمنية

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