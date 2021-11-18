العدوان السعودي يواصل غاراته على عدة محافظات يمنية

العالم - اليمن

في صعدة أفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بإصابة 3 مواطنين ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه.

كما أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة قهر افيق بمديرية باقم الحدودية.

وفي مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 20 غارة على مديرية صرواح، و5 غارات على مديرية الجوبة.

وفي الحديدة أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق رصد 131 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروقات قوى العدوان تضمنت 6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية، ومحاولة تسلل في حيس تم إفشالها.