الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الشرطة البريطانية: منفذ هجوم ليفربول كان يخطط له منذ أبريل

الشرطة البريطانية: منفذ هجوم ليفربول كان يخطط له منذ أبريل
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكدت الشرطة البريطانية أن منفذ الهجوم الانتحاري في ليفربول عماد السويلمين كان يخطط للهجوم منذ أبريل الماضي على الأقل.

العالم - أوروبا

وأشارت الشرطة إلى أن السويلمين كان يستأجر الشقة التي كان يجمع العبوة الناسفة فيها منذ أبريل الماضي، ومنذ تلك الفترة بدأ بشراء المكونات الضرورية للعبوة.

يذكر أن عماد السويلمين فجر نفسه داخل سيارة أجرة في موقف سيارات بليفربول في شمال غربي انجلترا يوم 14 نوفمبر.

ولم يسفر التفجير عن ضحايا بشرية كثيرة بفضل سائق سيارة الأجرة الذي أغلق الانتحاري داخل السيارة بعد أن اعتبر سلوكه غريبا.

وحسب المعلومات المتوفرة، ولد عماد السويلمين، الذي كان عمره 32 سنة، في العراق. وفي عام 2014 طلب اللجوء في بريطانيا، وهو كان يطعن في قرار السلطات البريطانية رفض طلبه، ولم يتم طرده من البلاد لسبب مجهول.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الرجل كان يعاني من اضطرابات نفسية.

روابط ذات صلة

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ انفجار ليفربول

بريطانيا ترفع مستوى التهديد إلى شديد بعد انفجار ليفربول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشرطة البريطانية: منفذ هجوم ليفربول كان يخطط له منذ أبريل

تركيا تعتقل المغني السوري عمر سليمان بتهمة "الإرهاب"

استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

روسيا تحذر من انتقال الإرهاب والمخدرات من افغانستان الى دول الجوار

البوليساريو: مقتل 12 مدنيا بمسيرات مغربية

تعليقا على القصف الاسرائيلي لاراضي سوريا.. مبعوث الرئيس الروسي: نرفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللاإنسانية