تخت روانجي: الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان مقلقة وخطيرة

العالم - ايران

وقال الدكتور مجيد تخت روانجي سفير وممثل ايران الدائم لدى الأمم المتحدة ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء بشأن الوضع في أفغانستان ان : "اجتماع اليوم جاء في وقت مناسب للغاية ومهم ، لأن أفغانستان تواجه تحديات جاده ".

وقال كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الأمم المتحدة ان : "الوضع الإنساني مقلق للغاية ومع اقتراب فصل الشتاء ، يواجه الناس أزمة إنسانية وشيكة وهذا يجعل من الملح تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان".

واضاف ان "دور الامم المتحدة مهم جدا في الوضع الراهن". ونحن ندعم جهود مكتب الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لمساعدة شعب أفغانستان.

وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "لا يمكن لإيران ، كدولة مجاورة تربطهما اواصر تاريخية وثقافية ولغوية ودينية مشتركة ، أن تتجاهل مشاكل الشعب الأفغاني".

وقال "لأكثر من أربعة عقود ، استضفنا وساعدنا بسخاء ملايين الرعايا الأفغان ، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا والوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن اجراءات الحظر الاميركية غير القانونية".

وقال تخت روانجي "منذ منتصف آب (أغسطس) ، يدخل آلاف الرعايا الأفغان إيران يوميًا وفي حال عدم اتخاذ اجراءات عاجلة ومناسبة لمعالجة الوضع الانساني فان التقديرات تشير إلى أن مئات الآلاف من المواطنين الأفغان سينزحون الى إيران في الشتاء المقبل .

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "حتى الآن ، فعلنا كل ما في وسعنا لمساعدة اللاجئين الأفغان الذين يدخلون إيران ، بما في ذلك من خلال توفير الضروريات الأساسية". بالإضافة إلى ذلك ، قمنا أيضًا بشحن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وتابع كبير الدبلوماسيين الايرانيين لدى الأمم المتحدة انه وبسبب الحظر الاميركي غير القانوني واللاإنساني ونقص الموارد المالية الجديدة الكافية ، لم يعد بإمكاننا مساعدتهم لوحدنا.

وأكد تخت روانجي : يجب أن نكون صريحين وصادقين. هذا الوضع ليس تحديا داخليا فلا ينبغي ترك الجارة أفغانستان بمفردها وان نتوقع أن يحل هذا التحدي الصعب للغاية بمفرده.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "ندعو المجتمع الدولي ، ولا سيما الدول المانحة ، إلى تحمل مسؤولياتهم وتوفير موارد مالية كافية وجديدة وضعها في خدمة الجارة أفغانستان لمساعدة اللاجئين والمشردين الأفغان".

وشدد على أن تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة ، هما أمران ضروريان لإنعاش الاقتصاد الأفغاني وإنقاذ أرواح الناس ، ولاینبغی ان يكون بأي حال من الأحوال سياسيًا ومشروطًا.

وشدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة على أنه "يجب بذل جهود موازية لمنع الانهيار الكامل للاقتصاد الأفغاني".

وقال "لكن هذه الجهود العاجلة يجب ألا تصرف انتباهنا وجهودنا عن ضرورة مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات في أفغانستان".

واوضح إن "الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان ، بما في ذلك اليوم في كابول ، مقلقة للغاية وفي نفس الوقت خطرة وتظهر هذه الهجمات إلى أي مدى كانت معالجة هذه التهديدات أساسية للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وتظهر هذه الهجمات مرة أخرى وحشية الإرهابيين.

وتابع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "لذلك يجب ألا نتسامح مع الإرهاب ومورديه ومنظميه وداعميه في أفغانستان".

وشدد على ضرورة التأكد من عدم استخدام الأراضي الأفغانية مطلقا في أنشطة إرهابية وعدم استخدامها كملاذ آمن للجماعات الإرهابية أو كمصدر لإنتاج المخدرات والاتجار بها.

وصرح تخت روانجي ان : تشكيل حكومة شاملة ومنتخبة من الشعب ، بمشاركة جميع الفئات العرقية والدينية ، ملتزمة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضمان وحماية حقوق الناس على أساس المبادئ والتعاليم الإسلامية الصحيحة واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفغان من جميع الأعراق واللغات والأقليات الدينية والنساء ، امر ضروري لبناء أفغانستان آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وأضاف: "لتحقيق هذا الهدف ، ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفاعلها مع جميع الأطراف في أفغانستان ، بما في ذلك طالبان".