عبداللهيان والمقداد يبحثان هاتفيا بشان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية

العالم - ايران

وعبّر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني عن ارتياحه لتماثله للشفاء من مرض كورونا الذي اصيب به اخيرا.

وأبلغ المقداد في الاتصال الهاتفي تحيات الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وايفاد الزوار والسياح بين البلدين، كما بحثا بعض القضايا الإقليمية.

وفي هذه المكالمة الهاتفية ، دعا وزير الخارجية الايراني نظيره السوري لزيارة طهران.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد خضع للحجر الصحي مؤخرا بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وكان وزير الخارجية السوري قد اتصل في وقت سابق ايضا بنظيره الايراني خلال فترة الحجر الصحي الذي خضع له للاطمئنان الى صحته.