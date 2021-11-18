بالفيديو.. بولندا تعلن اعتقال عشرات اللاجئين

العالم - اوروبا

انفراجة بسيطة على مايبدو في الازمة بين بيلاروسيا والاتحاد الاوروبي بشان ازمة اللاجئين فبعد ايام من التصعيد والتهديد المتبادل بين الطرفين اعلنت بيلاروسيا أنها تجري مفاوضات مع بروكسل لإيجاد حل لأزمة الهجرة القائمة عند حدود الاتحاد الأوروبي كما أجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل محادثات هاتفية للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام وبحث الجانبان الازمة وسبل معالجتها.

مينسك شددت أن المحادثات الهاتفية مع ميركل أفضت إلى اتفاق حول إقامة محادثات بينها والاتحاد الأوروبي.

وقالت الرئاسة البيلاروسية إن لوكاشنكو وميركل اتفقا على أن المشكلة بمجملها ستطرح على مستوى بيلاروس والاتحاد الاوروبي.

من جانبها اشارت المفوضية الأوروبية إلى إجراء محادثات وصفتها بالتقنية مع مينسك وقالت ان هذه المحادثات تجر بهدف إعادة المهاجرين إلى بلدانهم مضيفة انها طلبت من بيلاروسيا السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتوفير ملجأ للمهاجرين في البلاد حسب تعبيرها. برلين ايضا سارعت الى القول إن الاتصال بين ميركل ولوكاشنكو يتعلق بالتعاون بين مينسك والاتحاد الأوروبي لتوفير مساعدة إنسانية إلى المهاجرين العالقين عند الحدود وخيارات لإعادة الأشخاص المعنيين.

الى ذلك قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أن الوضع عند الحدود البولندية البيلاروسية لن يُحلّ بسرعة مضيفا ان على اوروبا أن نستعدّ لأشهر، إن لم يكن سنوات. وتتهم الدول الغربية مينسك بافتعال الأزمة منذ الصيف ردًا على عقوبات أوروبية ضدها وبهدف إحداث انقسامات في الاتحاد الأوروبي.

هذا ولا يزال آلاف المهاجرين يخيّمون في الجانب البيلاروسي من الحدود في ظلّ درجات حرارة متدنية جدًا وفي ظروف انسانية صعبة ووصفت الامم المتحدة الوضع بالسيء وطالبت بتحرك عاجل لمعالجة الامر.

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