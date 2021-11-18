استهداف مطار أبها.. صياحكم يطربنا ونياحكم كذلك

العالم - نبض السوشيال

لقد أذهل اليمنيون الأقرباء قبل الأعداء فالجميع يعلم أن موازين القوة المادية غير متوازية لدرجة تجعل العقل البشري عاجز أن يتقبل هذه النتائج المبهرة للجيش اليمني واللجان الشعبية، نعم لقد أكدوا أنهم سر من أسرار المدد الاهي والتحولات المذهلة التي ستنهار معها جدران المعادلات العالمية..

في خبر سبق خبر الاعلان السعودي عن احباط محاولة استهداف مطار ابها السعودي بطائرة مسيرة، استهدفت القوة الصاروخية اليمنية مقر إقامة إبن سلمان في نيوم حيث كشفت مصادر إعلامية سعودية، عن قيام القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية اليمنية بقصف مقر إقامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم، مؤخرًا، فيما قال حساب “العهد الجديد” السعودي الشهير على تويتر، والذي يتم عبره تسريب معلومات دقيقة وحساسة عن الأسرة المالكة السعودية، إن قوات صنعاء قصفت مقر إقامة محمد بن سلمان في مدينة نيوم، موضحا (الحساب الشهير)، أن قصف مقر إقامة ابن سلمان، جاء بعد نصب منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت جديدة في المملكة.

القصف يؤكد على أن ابن سلمان بات غير آمن على نفسه في قصوره بمدينة نيوم الجديدة، وبحسب الحساب، فإن ابن سلمان بات يقضي معظم أوقاته في يخته في البحر، مشيرا إلى أنه لم يعد يستقر في العاصمة السعودية كما كان يفعل سابقا، حد قوله.

يذكر أن السعودية، كانت قد أعلنت قبل أيام، إنشائها مدينة نيوم الصناعية “أوكساجون” وهو تجمع صناعي عائم، في مؤشر على تخوفات الرياض من تكرار الضربات الجوية التي تلقتها منشآت نيوم.

ومساء امس الاربعاء، زعم تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية في بيان نقلته وكالة "واس"، إحباطه هجوما بطائرة مسيرة استهدف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، قائلا أن الدفاعات الجوية السعودية "اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي"، مضيفا البيان ان السلطات السعودية "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود".

ولم يحدد التحالف الطرف الذي يقف وراء الهجوم لكنه يتهم عادة القوات اليمنية بتنفيذ مثل هذه العمليات التي تستهدف مواقع للعدوان السعودي، وقل ما تعترف السعودية بتعرضها للخسائر اثر الهجمات التي ينفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية لانصار الله ردا على العدوان الذي تقوده السعودية والحصار المفروض على الشعب اليمني.

يذكر بأن تحالف العدوان السعودي شن غارات مكثفة خلال 6 سنوات على المدنيين في اليمن، ما ادى الى استشهاد وجرح عدد كبير من المدنيين بينهم أطفال ونساء، حيث تقوم قوات الجيش واللجان الشعبية بالرد على مجازر تحالف العدوان بحق اليمنيين، بإستهداف القواعد والمطارات العسكرية.

نتابع اهم التغريدات التي وردت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول الوسومات الثلاثة الآنفة الذكر.

نبتدئ اولا مع حساب الناشط اليمني (أمين الجرموزي - Ameen Aljermozi):

بعد ربع ساعة من استهداف #صنعاء بغارات تحالف العدوان، انفجارات وتعطل الملاحة في #مطار_أبها بعد استهدافه بطائرة مسيرة يمنية.. زمن اضرب واهرب ولى والى غير رجعة بإذن الله. #اليمن_يؤدب_السعودية #مأرب_تتحرر

غرد الناشط اليمني (ابو علي) بكلمتين لهما مدلول خاص عن جبن الجنود السعوديين المعتدين قائلا:

خط أحمر ودائرة حمراء #اليمن_يؤدب_السعودية

في رده على تغريدة (ابو علي) غرد الناشط اليمني (محمد احسن عدلان) قائلا:

اووووووووه يا للفجيعة خوفتونااااا والسبع سنوات اللي بتقصفوا فيها كل متر في ارض اليمن وش هي تبا لكم ولافكاركم وعقولكم البعرانية يا #رعاع_الصحراء #سنؤدبكم #اليمن_يؤدب_السعودية #السعودية_قذارة_الشرق_الاوسط #المملكة_العبثية_السعودية

تحت وسم (#صنعاء) ووسم (#اليمن_يؤدب_السعودية) ووسم (#مطار_ابها) نشر الناشط العراقي (احمد الموسوي - Ahmad Almusawi) كاريكاتورا تحت عنوان (من هنا مر الجيش واللجان الشعبية) محاولا الاستهزاء بميليشيات مرتزقة السعودية والامارات وتبادل الاتهامات بينهما.

نشر موقع (الخبر اليمني) فيديو عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي مع رابط الفيديو، وفي نفس الوقت نشر تغريدة مدعمة بخارطة توضح حركة الطيران المسير على تويتر قال فيها:

بالفيديو| توقف حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي - https://alkhabaralyemeni.net/2021/11/18/150707/

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة جاءت تحت عنوان (صياحكم يطربنا ونياحكم كذلك) لحساب (يَمّنُ الأَحرآر) الذي كدون في ملفه الشخصي عبارة (‏‏‏الأرض التي لا يسكن في بطنها شهداء لن يعيش على ظهرها غير العبيد ..) حيث أعاد نشر تغريدة لحساب وزراة الدفاع السعودية وعلق عليها قائلا:

#مطار_أبها يعلن إيقاف الرحلات ذهابا وإيابا الا #أبها وزارة دفاعهم هي تعرف وتقيم مدى الضرر لديهم الرد المباشر #اليمن_يؤدب_السعودية صياحكم يطربنا ونياحكم كذلك