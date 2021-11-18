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بولندا تعتقل عشرات المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا

بولندا تعتقل عشرات المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع البولندية أن قوات الأمن اعتقلت حوالي مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا ليل الأربعاء الخميس.

العالم - أوروبا

واتهمت بيلاروسيا بأنها "أرغمت مهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم" مشيرة إلى أن "محاولة عبور الحدود جرت على مسافة بضع مئات الأمتار من المكان".

وبثت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه جنود بولنديون يحيطون بمجموعة كبيرة من المهاجرين الجالسين أرضا ليلا في غابة قرب سياج من الأسلاك الشائكة.

ويحتشد آلاف المهاجرين يتحدرون بمعظمهم من الشرق الأوسط، منذ أيام وسط درجات حرارة تحت الصفر على حدود بيلاروسيا مع بولندا على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الغرب بيلاروسيا بتدبير موجة الهجرة منذ الصيف ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها لقمعها حركة معارضة شهدتها عام 2020 بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل. وترفض وارسو وكذلك دولتان أوروبيتان أخريان مجاورتان لبيلاروسيا هما ليتوانيا ولاتفيا استقبال هؤلاء المهاجرين.

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