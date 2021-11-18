شاهد.. ارتفاع قياسي للوفيات بجرعات مخدرات زائدة في امريكا

العالم - الامريكيتان

ارتفاع قياسي في وفيات متعاطي جرعات مخدرات زائدة بالولايات المتحدة بسبب التأثير النفسي للوباء بعدما تجاوز عدد الوفيات اكثر من مئة الف شخص خلال عام واحد فقط ابان تفشي فيروس كورونا.

وتعد حصيلة ضحايا المخدرات هذه هي الأعلى التي يتم تسجيلها خلال عام واحد في الولايات المتحدة بعدما ارتفعت معدلات جرعات المخدرة الزائدة في جميع أنحاء الولايات الأمريكية، باستثناء أربع ولايات من الخمسين..

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية اعتبرت في بيان لها أن الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة ارتفعت بنسبة ثمانية وعشرين بالمئة خلال عام واحد انتهت في أبريل/نيسان الماضي.

الخبيرة في مجال تعاطي المخدرات كاثرين كييز ، اعتبرت ان ارتفاع الوفيات ناجم عن الجرعات الزائدة بشكل كبير خلال السنوات العديدة الماضية ، قائلة إن وباء كورونا زاد من حجم الأزمة.وأوضحت أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وحدها ، مما تساهم في رفع نسبة خطورة الموت بالجرعة الزائدة.مشيرة الى وجود انخفاض في الوصول الى الخدمات التي قد تساعد في الوقاية من الجرعات الزائدة وتقليل الضرر وتساعد في العلاج والشفاء.

وقد تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المخدرات عدد الوفيات بسبب الأسلحة النارية وحوادث السيارات والإنفلونزا.

وسجلت ولاية فيرمونت أعلى زيادة في الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة، وارتفعت الوفيات بنسبة سبعين بالمئة ، تليها ولاية فرجينيا الغربية ، ثم ولاية كنتاكي.

مديرة مركز ليرنر لتعزيز الصحة العامة في جامعة سيراكيوز شانون مونات قالت، إن الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة تمثل مأساة أمريكية، ويمكن الوقاية منها.مرجحة ان تستمر وفيات الجرعة الزائدة في الارتفاع حتى بعد انتهاء وباء كورونا وشددت على ضرورة التصدى لهذه الأزمة عبر توفير مراقبة المستخدمين وتوصيلهم بخدمات التعافي والرعاية الصحية.وقالت ان الحلول لمكافحة أزمة الجرعات الزائدة من المخدرات لن تكون فعالة اذا لم يتم معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لأنها أساس الأزمة.

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