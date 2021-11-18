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الإحتلال الإسرائيلي يحوّل سجونه إلى مدافن حقيقية للأحياء

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

وانتهت حكاية أسير فلسطيني بعد 13 عاما من اعتقاله، ولكن ليس بالإفراج بل بارتقائه شهيدا نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.

العالم - مراسلون

الأسير سامي العمور من قطاع غزة والمعتقل منذ العام 2008، قضى في مستشفى سوروكا الاسرائيلي بعد اعوام من معاناته من مشاكل في القلب، لم تقم ادارة السجون بمعالجتها، مما ادى الى استشهاده.

السلطة الفلسطينية ادانت استشهاده، وحملت الاحتلال مسؤولية ذلك واصفة تصرفات الاحتلال بحق الاسرى بجرائم الحرب.

المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى الفلسطينيين حذرت من مغبة سقوط شهداء جدد في سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي، ورفض الاحتلال معالجة الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون من أمراض متعدده .

وباستشهاد العمور يصل عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 227 اسيرا بينهم 72 اسيرا قضوا نتيجة الاهمال الطبي.

الاحتلال الاسرائيلي حول السجون الاسرائيلية الى مدافن حقيقية للاحياء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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