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أبو ردينة: "اسرائيل" تلعب بالنار

أبو ردينة:
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

تعليقا على قرار كيان الاحتلال نقل وزاراته إلى القدس، رأى الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "الحكومة الإسرائيلية تلعب بالنار".

العالم-فلسطين

وفي تصريحات لـ"صوت فلسطين"، قال نبيل أبو ردينة: "كل خطوة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على أرض القدس الشرقية المحتلة مرفوضة ومدانة وغير شرعية ولن نسمح ببقائها ولن يستمر هذا الحال مهما طال الزمن"، معتبرا أن "الحكومة الإسرائيلية تلعب بالنار، وتحاول أن تفرض حقائق، لكن كل حقائقها زائفة وسيزول الاستيطان والاحتلال، ولن يجدوا فلسطينيا واحدا يقبل بالمساس بالسيادة والأرض الفلسطينية".

ولفت الناطق باسم الرئاسة، إلى أن محمود عباس، أبلغ سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، خلال لقائها في رام الله يوم أمس الأربعاء، بأنه "لا يمكن السكوت على ذلك والأمور لم تعد تحتمل".

وتابع: "الرئيس أبلغ المبعوثة الأمريكية بأن كل الممارسات الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى تدهور الأوضاع وتقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأمريكية التزامها به"، لافتا إلى أن "الرئيس عباس أكد أنه لن يقبل بأن يستمر هذا الوضع"، داعيا الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إلى "تحمل المسؤولية، لأن الابتعاد عن طريق السلام لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام".

وأكمل: "كل الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، يجب أن تتحول إلى أفعال على الأرض، الأمور لم تعد قابلة للاحتمال".

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