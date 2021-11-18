مساعد الخارجية الايرانية: الحكومة تؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية

العالم- ايران

وأضاف سهرابي اليوم الخميس، في حفل المهرجان الوطني الثامن للفستق الإيراني- دامغان الذي يستضيفه مركز المؤتمرات الدولي بجامعة دامغان، ان الحكومة الحالية تنظر الى الاقتصاد الخارجي، وفي هذا الصدد، فإن الجهود اللازمة لتصدير المنتجات غير النفطية على جدول أعمالها.

واشار سهرابي الى ان منظمة التجارة والتنمية الجمركية، أعلنت العام الماضي عن تصدير 657 مليون دولار من السلع غير النفطية من إيران إلى الدول الاخرى.

وقال سهرابي: في مجال الفستق فأن إيران وألمانيا وتركيا وامريكا من الدول المصدرة الرئيسية للفستق في العالم، فيما تحتل الصين وألمانيا وإيطاليا والهند أعلى نسبة من الواردات.

بدأ مهرجان إيران- دامغان للفستق في عام 2013 ، فيما تشير الارقام الى ان مدينة دامغان تنتج حوالي 45 الى 50 الف طن من الفستق سنويا.