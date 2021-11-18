شاهد.. وصول طائرة العراقيين العائدين من 'بيلاورسيا' الى مطار 'أربيل'

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "طائرة العراقيين العائدين من بيلاورسيا وصلت لمطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية، تسجيل 571 عراقياً يتواجدين على الحدود البيلاروسية – البولندية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان له، اليوم الخميس، أن "430 مهاجراً عراقياً تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي اقلعت اليوم".

وبين الصحاف خلال البيان، أن "فِرَق القنصليّة المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين".

وأضاف، أن "الوزارة تعمل بجهد عالٍ لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعيّة، ونكرس لدبلوماسية الاستجابة الوطنية".